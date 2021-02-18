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مسؤول إيطالي سابق: هناك ترقب دولي لكيفية تعامل حكومة الدبيبة مع ملف التدخل الخارجي في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تطرق رئيس الأركان السابق للقوات البحرية الإيطالية الأميرال جوزيبي دي جورجي، لتحليل الخبير الإيطالي البارز دانييلي روفينيتي بشأن الحكومة الليبية الجديدة، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية ليس لديها شخصيات مرتبطة بطرابلس.

وأوضح دي جورجي، أن الخطر يتمثل في عدم وجود اتصالات مع الأحزاب و ميليشيات العاصمة، مؤكداً أن هناك مشكلة دولية حول كيفية تمكن رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد دبيبة من تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة وهو خروج القوى الخارجية من البلاد في ظل علاقاته مع تركيا وروسيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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