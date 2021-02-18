بلدية سرت تبحث ترتيبات استضافة جلسة مجلس النواب

سرت.بوابة الوسط. محمود الصلاحي

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت الخميس اجتماعا موسعا لبحث الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات مجلس النواب المزمعة بمدينة سرت خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن تولى لجان شكلها المجلس البلدي سرت المقترحات المتعلقة بتوفي الاقامة وخدمات الاتصالات وغيرها.

ويوم الأربعاء، قرر أعضاء مجلس النواب المجتمعون في صبراتة عقد جلسة للمجلس يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، والتواصل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للإعلان خلال 48 ساعة عن إمكانية عقد الجلسة بمدينة سرت بالموعد المحدد من عدمه، وإن تعذر تكون الجلسة بمدينة صبراتة بذات الموعد.

وحسب بيان صادر عن المجتمعين، وعددهم 97 نائبا في جلسة بدأت الإثنين وعلى مدى يومين، دعا النواب «رئاستي مجلس النواب بكل من طبرق وطرابلس لحضور الجلسة المقررة؛ وفي حال تغيبهم عن الحضور تدار الجلسة بأكبر الأعضاء سنا مع التعهد بالالتزام بجدول الأعمال».

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في المقابل، انتهت الجلسة التشاورية لأعضاء في مجلس النواب، عقدت الإثنين في طبرق، انتهت إلى حزمة نتائج حول الموقف من الحكومة الجديدة، والملفات التي يجب أن تضعها على رأس أولوياتها. ولم يُعرف بعد عدد النواب الذين حضروا تلك الجلسة، في ظل وجود 74 نائبا في صبراتة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأوضح عضو بالمجلس رفض ذكر اسمه أن الجلسة انتهت إلى أنه «على الحكومة مباشرة أعمالها من مدينة سرت، وعدم تهميش أي إقليم من الأقاليم الثلاثة وعدم تهميش أي مدينة حتى في الإقليم الواحد والالتزام بما جاءت به المبادرة».

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