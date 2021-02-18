السلطات الإيطالية تضبط شاباً ليبياً بتهمة تجارة المخدرات

ضبطت السلطات في مدينة بولونيا الإيطالية مواطناً ليبياً بتهمة حيازته مواد مخدرة، حيث تمكنت شرطة مكافحة تجارة المخدرات في منطقة الجامعة بالمدينة، بعد ظهر الأربعاء من اعتقال الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاما.

وقال مصدر لـ”218″ إن السلطات قررت احتجاز الليبي بتهمة الاتجار بالمخدرات، والمتهم لديه سوابق في جرائم من نفس النوع وتمكن رجال الأمن من مشاهدة عملية بيع جرام من الكوكايين مقابل 80 يورو، كما تم العثور بحوزته على 33 جرعة إضافية من الكوكايين معبأة وجاهزة للبيع و525 يورو نقدا.

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