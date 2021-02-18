السفارة الأمريكية: ندين «هجوم سبها» ونطالب بالتحقيق العاجل

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، الخميس، إنها تدين الهجوم الذي استهدف مدنيين أثناء الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير في مدينة سبها، مساء الثلاثاء الماضي، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الجناة.

وقالت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تدين سفارة الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في سبها وتدعو إلى تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».

ولفتت إلى أنها مثل معظم الليبيين، تدعم عملية سياسية سلمية تؤدي إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

ووقع، الثلاثاء الماضي، انفجار في منطقة المنشية بمدينة سبها خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة.

وبلغت الإصابات 20 حالة بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، إضافة 3 حالات تم تحويلها إلى طرابلس للنقص في العناصر الطبية المتخصصة، فيما أجريت عمليات جراحية داخل المركز الطبي لعدد 3 حالات، وحالة واحدة وفاة لطفل إثر الانفجار.

وغادر عدد من الحالات المركز الطبي بسبها بعد تلقى الإسعافات حول إصابتهم الخفيفة والآخر داخل أقسام العناية والجراحة العامة.

وأكدت بلدية سبها استمرار التحقيقات حول هذا الانفجار من قبل الجهات المعنية من مديرية الأمن والهندسة العسكرية.