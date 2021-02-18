قتيلان وعشرات المصابين في انقلاب سيارة لتهريب مهاجرين مصريين قرب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعرضت سيارة نصف نقل كانت تقل مهاجرين مصريين غير شرعيين، الخميس، لحادث مرور مأساوي بالقرب من طبرق خلال محاولة تهريبهم إلى غرب ليبيا؛ إذ أسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة الليبي وأحد المصريين، وإصابة 17 آخرين منهم 4 في العناية الفائقة، على ما أفاد به مصدر أمني لأخبار ليبيا24.

وقال المصدر الأمني، الذي فضّل عدم نشر اسمه، إن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من الكتيبة 401 يفيد بانقلاب سيارة ليبية نوع “تويوتا تندرا” وموت سائقها الليبي ومهاجر مصري ونجاة 17 مهاجرًا.

وأضاف، تم استلام المهاجرين الجرحى وجثتي السائق الليبي والمهاجر المصري، حيث جرى إبلاغ النيابة العامة ومندوب الهجرة بالحادثة.

وأكد المصدر الأمني، إصابة 17 مصريًا منهم 4 في العناية الفائقة وحالتهم حرجة بمركز طبرق الطبي، بينما 6 آخرين لازالوا يتلقون العلاج في قسم العظام واثنان في قسم الجراحة و5 في قسم البحث الجنائي حالتهم الصحية جيدة بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وقال المصدر، إن بالاستدلال مع مساعد السائق الليبي قال إنه تم نقل المهاجرين من أحد المخازن في طبرق.

ولفت إلى أن خطواتنا القادمة هو انتظار تعليمات النيابة العامة لنقل جثمان المهاجر المصري إلى أسرته وذويه في مصر، مشيرًا إلى جثمان السائق الليبي تم تسليمه إلى أسرته بعد الكشف عليه وثبوت وفاته بسبب انقلاب السيارة.

وأضاف، سيتم تسليم الجرحى المتواجدين بالعناية المركزة إلى السلطات المصرية ولاستكمال علاجهم هناك، أما البقية فسيتم تسليمهم كذلك للسلطات المصرية ولكن استيفاء التحقيقات معهم.