«الشارف» يستنكر «هجوم سبها»: لابد من ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة

استنكر عضو مجلس النواب ”أحمد الشارف”، استهداف المدنيين في مدينة سبها، أثناء احتفالهم بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير والذي راح ضحيته طفل وعدد من الجرحى.

وطالب ”الشارف”، في بيان له، الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، كما تقدم بخالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد وأهله وذويه سائلاً المولى أن يمن على المصابين بالشفاء.

ووقع، الثلاثاء الماضي، انفجار في منطقة المنشية بمدينة سبها خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة.

وبلغت الإصابات 20 حالة بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، إضافة 3 حالات تم تحويلها إلى طرابلس للنقص في العناصر الطبية المتخصصة، فيما أجريت عمليات جراحية داخل المركز الطبي لعدد 3 حالات، وحالة واحدة وفاة لطفل إثر الانفجار.

وغادر عدد من الحالات المركز الطبي بسبها بعد تلقى الإسعافات حول إصابتهم الخفيفة والآخر داخل أقسام العناية والجراحة العامة.

وأكدت بلدية سبها استمرار التحقيقات حول هذا الانفجار من قبل الجهات المعنية من مديرية الأمن والهندسة العسكرية.