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«العكروت»: «الخارج» متغلغل في الشأن الليبي.. وخطوات «المنفي والدبيبة» تعيد ترتيب البيت

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، إن الخطوات التي يقوم بها السيدان المكلفان بالمراكز القيادية في البلاد- محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد وعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة- هي خطوات لترتيب البيت وتجهيزه، على حد تعبيره.

وأضاف العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” خطوات “المنفي والدبيبة” فرضتها الضرورة، هذه الضرورة هي أن للخارج دوراً مهما متغلغلا في الشأن الليبي، لذلك وجب عليهما أن يجسا نبض كل الأطراف والحصول على تأييدها أو على الأقل حيادها” بحسب قوله.

وتابع:” هذه الخطوات هي نقطة الانطلاق الصحيحة الصائبة، ومن بعدها يستطيعا أن يتجها للباب الداخلي باطمئنان وهدوء، لأن الداخل يحركه الخارج للأسف”.

واختتم محمد خليفة العكروت:” اعتقد أنهما عرفا الطريق وخطوا الخطوة الأولى “.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أمس الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وأكد المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، أن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي؛ معبراً عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وقال الدبيبة: “إن ليبيا حكومةً وشعباً تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية بقيادة ورؤية الرئيس السيسي، خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح”.

من جانبه؛ رحب الرئيس المصري بالدبيبة في بلده الثاني مصر، مجدداً التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي، بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد على نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.

وشدد السيسي على حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته.

وتابع “المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءاً باستعادة الأمن، ومروراً بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولاً إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق”.

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صحيفة الساعة 24

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  • لقد قسمت الأمم المتحده ممثله باستيفاني بتعيينها للحكومه الجديده بين رجل تركيا ورجل ليبيا وهي حكومه أختيرت باراده تركيه و دول غربيه وهي حكومه مؤقته ستحل محل حكومه السراج التي عينتها الامم يوم كانت ممثل في ليّون اما رجل تركيا فهو عبد الحميد دبيبه وهو حصة تركيا في الحكومه واما محمد المنفي فهو حصة ليبيا في الحكومه فلم تجد الأمم من حل إلا هذا الحل في أختيار حكومه ليبيه فليبيا جزء منها محتل تحكمه تركيا وعندما الصحفيين سألوا استيفاني كيف نجحتي فجمع الليبيين في حكومه توافقيه فقالت ليس بالامكان اكثر مما كان لقد ارضيت اردوغان بصيفته محتل لاقليم غرب ليبيا بعبدالحميد دبيبه وهو رجل ولاءه لتركيا ووافق عليه اردوغان وقد ارضيت أقليم الشرق وأقليم الجنوب بمحمد المنفي وهو رجل ولاءه لليبيا قاطبه

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