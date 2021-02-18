صحة البيضاء ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الوحدة بعد تعرض مخازنه لحريق

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أرسلت إدارة الخدمات الصحية البيضاء الخميس شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى الوحدة بمدينة درنة، وذلك في إطار التعاون الصحي لتغطية العجر الحاصل نتيجة نشوب حريق بمخازن المستشفى الأيام الماضية.

وتعرضت مخازن مستشفى الوحدة بدرنة إلى حريق نتيجة قيام صاحب محل بحرق كراتين فراغة بعد إحراقها خارج محله المجاور للمخزن ومبنى الإدارة المؤقت بالساحل الشرقي، على ما أفاد به إدارة المستشفى.

وكانت لجنة تابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة” تفقد المخزن بعد نشوب الحريق الذي أتى على الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بالمستشفى.