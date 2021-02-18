خبير عسكري: أردوغان يسعى لتحويل ليبيا إلى ساحة تدريب للإرهابيين

قال الخبير العسكري، محمد الزيني، الخميس، إن أردوغان بتوجهاته العثمانية الجديدة يسعى لتحويل ليبيا إلى ساحة تدريب للإرهابيين، كوسيلة لتهديد دول الجوار، ضمن مخططاته للسيطرة على ثروات شرق المتوسط، عبر نشر الفوضى.

وأضاف الزيني في تصريح صحفي أن تركيا لديها قواعد عسكرية في مصراتة وسيدي بلال في غرب طرابلس وعقبة بن نافع “الوطية” بالإضافة إلى قرابة 20 ألف مرتزق من المسلحين، مشيرا إلى أن أردوغان يحاول من خلال تثبيت وجوده في ليبيا إلى تحويلها إلى ورقة للضغط على أوروبا لابتزاز السلطة الجديدة، كما يفعل باللاجئين السوريين في أوروبا.

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