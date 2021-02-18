البعثة الأممية تجتمع بأعضاء مجلس النواب في طرابلس لبحث منح الثقة للحكومة

عقدت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الخميس، اجتماعًا موسعًا بأعضاء مجلس النواب في طرابلس.

وأوضح مجلس نواب طرابلس في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع حضره كل من المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، والمكتب السياسي للبعثة والمنسق العام لها.

وبحسب البيان فإن الاجتماع ناقش مساعي توحيد عمل مجلس النواب والخطوات اللازمة لإعادة التئامه ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

يشار إلى أن مجلس النواب لم ينجح حتى الآن في عقد جلسة كاملة النصاب لاعتماد الحكومة التي يعمل الدبيبة على تشكيلها وفي حال استمرار فشله في الانعقاد سيتحول أمر اعتماد الحكومة للجنة الـ75.

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