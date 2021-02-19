«الدرقاش»: الترويج لـ«المصالحة» يهدف لإفلات المجرم من العقاب وحرمان الضحايا من القصاص

قال مروان الدرقاش، ضيف قنوات “الإخوان المسلمين” التي تقدمه بوصفه “محلل سياسي”:” المشكلة في ليبيا انعدام الثقة” على حد قوله.
وأضاف مروان الدرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الأمم المتحدة تقول لن تستقر البلاد إلا باحتكار الدولة للسلاح، بينما نحن نخشى من احتكار الدولة السلاح حتى لا نعود إلى مربع الديكتاتورية والاستبداد” بحسب تعبيره.
وتسائل “الدرقاش:” كيف السبيل للخروج من هذه المعضلة؟”
وزعم أن مصطلح المصالحة في ليبيا يروجونه لهدف واحد، وهو إفلات المجرم من العقاب وحرمان الضحايا من حق القصاص.
واختتم:” لا يمكن تحقيق المصالحة بدون إقامة العدل وإنصاف المظلومين”، على حد ادعائه.
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