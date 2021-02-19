مهاجرون أفارقة يقاضون روما بتهمة إعادتهم إلى ليبيا بشكل غير قانوني

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بأن 5 مهاجرين إريتريين رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة روما المدنية ضد السلطات الإيطالية، يتهمون فيها الأخيرة بإعادتهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا، بعد اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط في يوليو 2018.

وقالت المصادر إنه تم تقديم الدعوى بدعم من الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI) ومنظمة العفو الدولية الإيطالية.

وتابعت المصادر أن المهاجرين الإريتريين يتهمون بشكل أكثر تحديدًا السفينة Asso Ventinove ، التي اعترضتهم في المياه الدولية، لدفعهم للعودة إلى ليبيا، مبينة أنه بعد ذلك تم اعتقالهم من قبل خفر السواحل الليبي في الميناء، واحتُجز المبعدون الخمسة في ليبيا وتعرضوا لشهور من الاعتقال التعسفي والعنف، بحسب الدعوى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24