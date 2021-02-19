التكبالي: زيارة الدبيبة للقاهرة تؤكد إرادة تحجيم التواجد التركي في ليبيا

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، الخميس، إن اختيار القاهرة لتكون أولى المحطات الخارجية لرئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، يؤكد إرادة تحجيم التواجد التركي في ليبيا.

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية أن زيارة الديبية إلى القاهرة تستهدف الحصول على تأييد الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ترى أن القاهرة مدخل أساسي لنجاحها في الفترة المقبلة، مشددًا على أن الدعم العربي للحكومة يمر عبر مصر أولا.

وتابع التكبالي أن مصر كانت سباقة من أجل وقف الحرب في ليبيا، عبر إطلاقها “إعلان القاهرة” الذي دعا إلى تقاسم السلطة، والتوزيع العادل للثروات، وإخراج المرتزقة من البلاد.

وأشار التكبالي إلى أن القاهرة تعتبر القبلة الأولى لكل الليبيين، ولذلك تسارع الحكومة والمجلس الرئاسي للحصول على تأييدها.

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