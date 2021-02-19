قسم البحث الجنائي المرج يكشف ملابسات جريمة قتل خلال 4 ساعات من حدوثها

بتاريخ أمس الخميس الموافق وعلى تمام الساعة الثامنة صباحاَ وردت إشارة هاتفية من ضابط خفر الغرفة الأمنية مفادها وصول شخص متوفي الي مستشفى المرج التعليمي وتوجد به عدة إصابات، وعليه وبتعليمات رئيس قسم البحث الجنائي المرج العقيد فرج عبدالكريم تم انتقال أعضاء القسم الي المستشفى واخطار النيابة العامة وبالتحديد الثلاجة الخاصة بالموتى وجدوا شخص متوفي وتم التعرف عليه بالتعاون مع مركز شرطة فرزوغة ويدعى (ع.ص) يبلغ من العمر 30 عام داخل الثلاجة وبعد ذلك تمت معاينة الجثمان ولوحظ وجود عدة إصابات.

وبالرجوع الي القسم وفتح محضر تحري عن الواقعة واتضح بان هذا الشخص مقتول وبعد تكليف أعضاء التحريات عن المتهم ومكان حدوث الواقعة وبالفعل تم العثور على مسرح الجريمة وبعد عرض أوراق المحضر على النيابة العامة لإصدار اذن والانتقال الي مسرح الجريمة الواقع في المطار الجديد جنوب منطقة فرزوغة وعند وصول أعضاء البحث الجنائي وبعد المعاينة وجدوا دماء مبعثرة وأيضا وجدوا بعض محتويات المجني عليه في مكان الواقعة وايضاَ أثار سيارة الجاني وبعد تحريز ما تم ضبطه في مكان الجريمة واستطاع أعضاء القسم التعرف على الجاني من خلال الهاتف النقال للمجني عليه وهو المدعو (ف.ع) وبعد تكثيف البحث والتحري عن الفاعل.

وبعد حوالي ساعة تم ضبط المشتبه به والانتقال به الي قسم البحث الجنائي وبعد الاستدلال معه حول الواقعة إعترف بما نسب اليه كونه من قام بقتل المجني عليه وايداعه بالحجز القانوني لعرضه على النيابة العامة.