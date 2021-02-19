الترجمان: زيارة الدبيبة للقاهرة تحمل رسالة مفادها أن مصر دولة فاعلة في استقرار ليبيا

قال المحلل السياسي، خالد الترجمان، الخميس، إن زيارة رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة، تحمل رسالة هامة من القوى الدولية الداعمة للمجلس الرئاسي الجديد، مضمونها أن مصر دولة فاعلة وهامة في استقرار ليبيا.

وأضاف الترجمان أن تلك القوى ترى ضرورة تهميش الدور التركي في ليبيا، وهو ما استبطنته زيارة الديبية إلى القاهرة، وقبلها جولة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالشرق الليبي ولقائه “حفتر” ورئيس مجلس النواب.

وأكد الترجمان أن استقرار ليبيا لن يبدأ إلا عبر القاهرة التي تعتبر المساند الرئيسي لليبيين طوال التاريخ الماضي والحاضر، مشددًا على أن مصر لاعب هام واستراتيجي وأساسي ورئيسي في القضية الليبية، سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا أو أمنيًا، معربًا عن أمله باستمرار التنسيق المشترك بين البلدين لتحقيق الاستقرار وبناء دولة قوية.

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