البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في استهداف مدنيين بـ”سبها”

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سقوط قذيفة هاون في حي المنشية بمدينة سبها خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير والذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصاً آخر، بينهم طفلان.

ودعت البعثة السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل وحيادي وسريع في هذا الهجوم الذي وصفته بــ”الشنيع” على المدنيين، كما دعت لإحالة الجناة إلى المحاكمة.

كما شهدت مدينة سبها وقفة احتجاجية -الخميس- طالب فيها محتفلون -بذكرى ثورة فبراير – أن يتم التحقيق في الهجوم على مدنيين في سوق النملة ومحاسبة الجناة كما طالبوا البعثة الأممية بطرد المتطرفين من أنصار النظام السابق المشاركين في لجنة الحوار السياسي الليبي “لجنة الــ75” في جنيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية