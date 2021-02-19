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البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في استهداف مدنيين بـ”سبها”

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سقوط قذيفة هاون في حي المنشية بمدينة سبها خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير والذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصاً آخر، بينهم طفلان.

ودعت البعثة السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل وحيادي وسريع في هذا الهجوم الذي وصفته بــ”الشنيع” على المدنيين، كما دعت لإحالة الجناة إلى المحاكمة.

كما شهدت مدينة سبها وقفة احتجاجية -الخميس- طالب فيها محتفلون -بذكرى ثورة فبراير – أن يتم التحقيق في الهجوم على مدنيين في سوق النملة ومحاسبة الجناة كما طالبوا البعثة الأممية بطرد المتطرفين من أنصار النظام السابق المشاركين في لجنة الحوار السياسي الليبي “لجنة الــ75” في جنيف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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