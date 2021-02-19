سفارات وبعثات العديد من الدول في ليبيا تؤكد دعم العملية السياسية وصولا للانتخابات

توالت رسائل الدعم والترحيب بالعملية السياسية السلمية في ليبيا وصولا إلى الانتخابات، من العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى ليبيا.

سفارة الولايات المتحدة في ليبيا من جانبها أكدت دعم عملية سياسية سلمية في ليبيا تؤدي إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

الموقف نفسه أعربت عنه السفارة البريطانية في ليبيا خلال تغريدة على “تويتر” حيث جددت دعمها للعملية السياسية بقيادة ليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وصولا إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مشددة على تأييد التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية.

أما السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوفتشا، فبدوره أكد خلال اتصال برئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، الخميس، دعم بلاده من أجل الوصول لحل الأزمة الليبية وصولا إلى الانتخابات، وكتب أوفيتشا عبر حسابه على “تويتر” أن بلاده تؤمن أن الليبيين يمكنهم العمل على توحيد بلدهم والتصالح كشعب وتطوير إمكانياته العظيمة، وستكون ألمانيا شريكا موثوقا به لإنهاء السنوات الماضية التي شهدت انتكاسات وضحايا و أحزان.

بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا هي الأخرى أشارت إلى وقوف ليبيا عند منعطف حاسم في عملية إحلال السلام والاستقرار والازدهار لشعبها، مؤكدة في تغريدات متتالية على وقوف الاتحاد مع العديد من الليبيين الذين يطالبون بالتغيير ويعملون بجدّ من أجل تحقيق السلام والوحدة.

وتبنت البعثة الأممية لدى ليبيا نفس الموقف الذي كررته في العديد من اللقاءات كان آخرها الخميس، بين المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع المنفي، حيث أكدت دعمها الفني لضمان نجاح الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر من العام الجاري والعمل المشترك لتحقيق جميع الاستحقاقات المطلوبة.

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