المشري: لايحق لـ”حفتر” الانتخاب.. لا تنطبق عليه الشروط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، على دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا رغم تحفظاته على بعض آلياتها، مشيراً إلى أن تركيبة المجلس السياسي الجديد بعيدة عن التشنجات ولكن التخوف الوحيد هو قدرتها على تجاوز التحديات الراهنة.

وأضاف “المشري” خلال حوار معه على قناة قناة فرنسا 24 أن المصالحة الوطنية الليبية لن تتحقق إلا بشروط، وقال المشري رداً على سؤال القناة عن هل يحق للمشير خليفة حفتر أن يتقدم للانتخابات، إن حفتر لا تنطبق عليه الشروط القانونية لخوض الانتخابات، فهو عسكري ويحمل جنسية غير ليبية ومحكوم بقضايا خروقات وجرائم حرب في بنغازي ودرنة وقنفودة وحرب طرابلس-حسب ما أدلى به المشري لــ فرانس 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية