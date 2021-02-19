كوبيش لـ النمروش: لن نسمح بالتدخلات الخارجية في ليبيا وسنطالب بإخراج المرتزقة

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الخميس، إن مسألة إخراج المرتزقة مرتبطة بالتقدم في الحوار السياسي، مشددًا على أن البعثة لن تسمح بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية وستطالب بقوة بإخراج المرتزقة.

وقال كوبيش خلال لقائه وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح الدين النمروش، إنه يدعم عملية السلام ووقف إطلاق النار، مبينًا أن البعثة ستبحث مع النمروش ملف حقوق الإنسان و الانتهاكات وجرائم الحرب والخروقات التي حصلت وستحيلها إلى محكمة الجنايات الدولية.

وذكرت وزارة دفاع الوفاق في بيان لها أن الاجتماع تناول مناقشة سبل دعم المسار العسكري والسياسي وأعمال اللجنة العسكرية 5+5، و دور دفاع الوفاق والبعثة الأممية في ترسيم السلام ودعم المصالحة الوطنية.

وأشار النمروش إلى أهمية دور البعثة في مساعدة المؤسسة العسكرية وبناء جيش يخضع للسلطة المدنية، وضرورة إجراء انتخابات برلمانية في موعدها المحدد، مشددًا على وجوب إخراج المرتزقة الذين تم استجلابهم دون دعوة من أي جهة شرعية، حسب تعبيره.

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