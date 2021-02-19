الأسود: النواب المجتمعون في صبراتة حريصون علي منح الثقة للحكومة الجديدة

قال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، الخميس، إن أعضاء مجلس النواب المجتمعون في صبراتة حريصون علي منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأضاف الأسود في تصريح إعلامي تابعته ليبيا24 أن النواب المجتمعون في صبراتة حريصون علي منح الثقة للحكومة قبل أن تؤول لملتقي الحوار السياسي، مبينًا أنه سيتم عقد الجلسة القادمة في صبراتة إذا تعذر عقدها في مدينة سرت، داعيًا جميع النواب للالتحاق بها.

وتابع الأسود أنه يتم التواصل مع كل النواب للتوصل إلي اتفاق يمكن من خلاله منح الثقة للحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن بيان النواب المجتمعين في صبراتة يمثل الأغلبية المطلقة وهو كاف للرد عليه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وأكد الأسود أن النواب ما زالوا في انتظار رد اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 حول إمكانية عقد جلسة في سرت.

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