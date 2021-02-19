تبون يعرب عن ارتياح بلاده لانتخاب سلطة جديدة في ليبيا

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، عن ترحيبه باتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف على انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر القادم.

وأكد تبون في أول كلمة متلفزة بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا، ارتياح بلاده لانتخاب سلطة جديدة انتقالية في ليبيا، مشددًا على أن هذه التطورات مطمئنة للجزائر وتعد شرفًا لليبيين.

وقال تبون إن بلاده كانت دائما تقول إن المشكلة في ليبيا تكمن حلها في تفاهم كل الليبيين بانتخابات عامة، معربًا عن استعداد بلاده للمساعدة من أجل التوصل إلى حل نھائي للأزمة الليبية، مجددًا رفض الجزائر للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.

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