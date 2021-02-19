بعد توقف دام لأكثر من عام.. مطار برج العرب يستقبل أولى الرحلات القادمة من ليبيا

استقبل مطار برج العرب بمدينة الأسكندرية في مصر، الخميس، أولى الرحلات القادمة من ليبيا.

وكان رئيس سلطة الطيران المدني، أشرف نوير، قد أعلن أن سلطة الطيران المدني المصري صدقت على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها لمصر وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام.

وأوضح نوير أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر سوف يبدأ من الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الأسكندرية، يتبعها في الأسبوع المقبل انطلاق الرحلات من مطار معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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