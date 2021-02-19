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«برقيق»: الكثير خرجوا في احتفالات فبراير من أجل المعاكسات والترفيه فقط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المدعو عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، والمعين في منصب مستشار إداري بالملحقية الصحية أنقرة:” يبقى السؤال المطروح، هل كل الذين خرجوا  للاحتفال قلبا وقالبا مع الثورة وأحرار؟، إذا كان الجواب نعم، نرجع ونقول وينهم في المظاهرات التي كانت تنادي بوقف العدوان على العاصمة؟” بحسب تعبيره.

وأضاف برقيق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بالنسبة للشباب مش هم أغلبهم نفسهم اللي كانوا يشربوا في قهاوي  ومن يدافع على طرابلس في الجبهات؟، بصراحة كثير خرجوا من أجل المعاكسات والترفيه فقط “.

وتابع:” الشيء الأهم، لماذا لم تكن هناك كلمة من أحد مشائخ الثورة وآيات قرآنية وترحم على الشهداء وصلاة  العشاء جماعة أو صلاة الغائب؟، رقص وأغاني  وسفور  وتبرج  يعني التفريط في دم الشهداء، هذه وجهة نظري وليس بالضرورة يقتنع بها الجميع” على حد قوله.

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احتفالات فبراير الترفيه الخروج الكثير المعاكسات برقيق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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