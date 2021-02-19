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“أم العز الفارسي”: انتهت الـ 60 يوما ومصير الانتخابات يحدده ملتقى الحوار

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استشهدت الدكتورة أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي، بتصريحات عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، حول انتهاء مهلة الـ 60 يوما وانتقال مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار.

وقالت “الفارسي” في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أصبحت مسئولية اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، فلنعد عدتنا لصندوق الاقتراع، ولنبدأ العد التنازلي وصولا للحظة الانتعاق 24 ديسمبر 2021”.

وكانت “الفارسي” قد أرفقت تصريحات عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات المتلفزة لمنشورها السابق، حيث أكد انتهاء مهلة الـ60 يوما وانتقال تقرير مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار، موضحا أن مجلس النواب لن يعتمد هذا الاتفاق وبالتالي يعود القرار إلى ملتقى الحوار السياسي.

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الانتخابات ملتقى الحوار السياسي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المشاريع المصرية الي اثقلت بلادهم بالديون والاطماع الخليجية والتركية واحلامهم المريضة ـ يجب ان تقف بعيداً عن أي تدخلات في الشئون الليبية ـ
    لانها تدخلات فساد ومفسدين ـ وليييا لا ينقصها عقول مريضة وأمراض نفسية ـ ليبيا تتعامل مع الواقع الفعلي الحقيقي الذي سببتمموه وترفضون إصلاحه ـ وليس مع مهوسين وأمراض بيتزا تلفونات والعاب كومببوترـ !!!

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