“أم العز الفارسي”: انتهت الـ 60 يوما ومصير الانتخابات يحدده ملتقى الحوار

استشهدت الدكتورة أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي، بتصريحات عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، حول انتهاء مهلة الـ 60 يوما وانتقال مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار.

وقالت “الفارسي” في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أصبحت مسئولية اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، فلنعد عدتنا لصندوق الاقتراع، ولنبدأ العد التنازلي وصولا للحظة الانتعاق 24 ديسمبر 2021”.

وكانت “الفارسي” قد أرفقت تصريحات عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات المتلفزة لمنشورها السابق، حيث أكد انتهاء مهلة الـ60 يوما وانتقال تقرير مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار، موضحا أن مجلس النواب لن يعتمد هذا الاتفاق وبالتالي يعود القرار إلى ملتقى الحوار السياسي.