«بعيرة»: ناقشنا مع «الدبيبة» التحديات التي تواجه الحكومة عقب لقاء النواب التشاوري بصبراتة

قال عضو مجلس النواب الليبي، أبوبكر بعيرة، إنه التقى رئيس الحكومة المنتخب عبد الحميد الدبيبة، والتشاور معه فيما يخص بعض القضايا الهامة التي تواجه الحكومة المقترحة، عقب زيارته لمنطقة صبراتة لحضور الجلسة التشاورية التي عقدت هناك والتي حضرها ما يقرب من 100 نائب من مختلف مناطق ليبيا”.

وأضاف “بعيرة” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بهذه المناسبة، كل الشكر لـ”الدبيبة” على كرم الاستقبال وحسن الضيافة والاهتمام المتزايد الذي أبداه بقضايا الوطن والمواطن، معربا عن دعمه لنجاح الحكومة في خطواتها المستقبلية القادمة لاستقرار البلاد وشؤون العباد”.

ولفت إلى أن اللقاء حضره إلى جانب “بعيرة” عن بنغازي ثلاثة آخرين من أعضاء مجلس النواب الليبي الذين أبدوا جميعا أملهم بأن تبُنى الحكومة المقترحة على أسس من الكفاءة والمقدرة، والابتعاد عن اختيار كل من أساء استخدام موقعه الوظيفي ضد مصالح الوطن والمواطن.