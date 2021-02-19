أحوال الطقس اليوم: تحسن الأجواء في مناطق الجبل الأخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة اليوم الجمعة على مناطق الجبل الأخضر وطبرق وأقصى الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الطقس سيكون مستقرا على مناطق غرب البلاد.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

انقشاع السحب الممطرة على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية.

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