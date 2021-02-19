«مكافحة الأمراض» سبها: 53 إصابة جديدة و23 حالة شفاء من «كورونا»

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها 53 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 23 حالة شفاء، فيما لم يسجل أي حالات وفاة جديدة، الخميس.

وقال المركز في بيان، إنه تسلم 165 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية نتائج 112 عينة، وإيجابية 53 عينة بينها 40 حالة جديدة و13 حالة مخالطة، علاوة على 23 حالة شفاء.

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وتوزعت حالات الإصابة بواقع 36 حالة في سبها بينها 25 حالة جديدة، وسبع حالات في القطرون بينها ست حالات جديدة، وحالة جديدة واحدة في تراغن، وأربع في الشاطئ بينها ثلاث جديدة، وثلاث حالات جديدة في وادي عتبة، وحالة واحدة جديدة في مرزق، ومثلها في غات.

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