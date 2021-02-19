بعد إعادتهم تعسفيا إلى ليبيا.. مهاجرون إريتريون يقاضون إيطاليا

رفع مهاجرون إريتريون دعوى قضائية أمام محكمة روما المدنية ضد السلطات الإيطالية، متهمين إياها بإعادتهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا، بعد أن اعترضتهم في البحر الأبيض المتوسط في 2 يوليو 2018.

وقال مصدر إعلامي إن الإريتريين وعددهم خمسة أفراد، يتهمون بشكل أكثر تحديدًا السفينة “أسو فينتينوف” الإيطالية، التي اعترضتهم في المياه الدولية، لدفعهم للعودة إلى ليبيا.

وأضاف المصدر إنه تم تقديم الدعوى بدعم من الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة ASGI ومنظمة العفو الدولية الإيطالية.

وذكر الإريتريون في دعواهم أنه بعد أن أعادتهم السلطات الإيطالية تم اعتقالهم من قبل خفر السواحل الليبي في الميناء، واحتُجزوا في ليبيا وتعرضوا لشهور من الاعتقال التعسفي والعنف.

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