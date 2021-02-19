حالة الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أحوال الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة حيث تنقشع السحب الممطرة هذا اليوم على الجبل الأخضر – طبرق وأقصى الساحل الشرقي بينما يكون الطقس مستقرًا على مناطق غرب ليبيا.

وأشار المركز إلى أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 23) درجة مئوية.