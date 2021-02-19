6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى عشر حالات اشتباه.

واستقبل المركز 94 مترددا أمس الخميس، موزعين بواقع 63 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و31 من خارج المدينة، حسب نشرة المركز اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إرسال عدد من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

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