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السنوسي إسماعيل: زيارة «الدبيبة» لتركيا ومصر مهمة لتحقيق التوافق الإقليمي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل، إن ليبيا تتجه نحو الحل السياسي، وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا ومصر مهمة.

وأضاف السنوسي إسماعيل، في مداخلة مع قناة “العربية الحدث” تابعتها ورصدتها “الساعة24″، أن هناك إشكالية تتعلق بالمكتب الإعلامي الذي عينة “الدبيبة”، خاصة وأن زيارة رئيس الحكومة الجديدة لتركيا رغم أهميتها لم تحظَ بتغطية كبيرة وقوية وكان مجرد خبر وصور قليلة، لكن يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لزيارته لمصر حيث حظيت بتغطية كبيرة وواسعة.

ولفت إلى أن زيارة أنقرة والقاهرة متساوية، لأن الإشكالية في ليبيا دولية وأقليمية بما في ذلك أهمية التوافق “التركي- المصري” لدعم المسار السياسي، وهذا أمر مهم من الطرفين لأن ليبيا تتجه الآن نحو الحل السياسي.

ولفت إلى أن ليبيا دخلت المرحلة التمهدية والسلطة التنفيذية ستبدأ في استلام مهامها خلال الفترة المقبلة، بعد أن تنال ثقة البرلمان لتنطلق نحو تنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي والرحلة التمهيدية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أمس الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

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الدبيبة السنوسي إسماعيل تحقيق التوافق الإقليمي تركيا زيارة مصر مهمة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • لقد حاولت أستيفاني ترقيع ما يصعب ترقيعه في جسد التوافقات الليبيين بينهم وبين بعض وخاصه ان طرابلس كأكبر كأقليم ليبي محتل من قبل تركيا ويحكمه سفير تركيا فلم تجد استيفاني من بُد من تعيين رئيس وزراء في الحكومه الليبيه الجديد رجل موالي لتركيا وهو دبيبه وتعيين رجال وطنيين في المجلس الرئاسي الجديده فمن الطبيعي ان لا يظهر اعلام دبيبه أي شئ عن زيارته لتركيا فكل ما هنالك هو من الذي يبقي سرا ومن تحت الطاوله فهل يعقل ان يقول اعلامه لقد ذهب لتركيا لسماع آخر إملاءات اردوغان عليه وناقش مع اردوغان كيفية تطبيقها علي الارض وعن كيفية إطالة أمد بقاء القوات التركيه في ليبيا الي ان تنتعش الليره التركيه مما ستنهبه من ثروات ليبيا حتي الذي لديه علاقة حب مع فتاه ما واتفق هو وهي علي التخطيط لحياتهم كيف سيعيشوا قادم الأيام عندما يآتي الي خطبتها من أهلها لا يفضح الاتفاقات ولا يتطرق لذكر اي اتفاق بينهما بل سيضطر للكذب بالقول شفتها من بعيد وسألت ناس ودلوني عليها فلا يمكن ان يفضح ما تم من ذات طابع سري كذلك دبيبه زار تركيا وكأنه لا يعرف اردوغان من قبل ولا بينهم توافقات علي رعاية دبيبه لمصالح تركيا في ليبيا

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