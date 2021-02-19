السنوسي إسماعيل: زيارة «الدبيبة» لتركيا ومصر مهمة لتحقيق التوافق الإقليمي

قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل، إن ليبيا تتجه نحو الحل السياسي، وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا ومصر مهمة.

وأضاف السنوسي إسماعيل، في مداخلة مع قناة “العربية الحدث” تابعتها ورصدتها “الساعة24″، أن هناك إشكالية تتعلق بالمكتب الإعلامي الذي عينة “الدبيبة”، خاصة وأن زيارة رئيس الحكومة الجديدة لتركيا رغم أهميتها لم تحظَ بتغطية كبيرة وقوية وكان مجرد خبر وصور قليلة، لكن يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لزيارته لمصر حيث حظيت بتغطية كبيرة وواسعة.

ولفت إلى أن زيارة أنقرة والقاهرة متساوية، لأن الإشكالية في ليبيا دولية وأقليمية بما في ذلك أهمية التوافق “التركي- المصري” لدعم المسار السياسي، وهذا أمر مهم من الطرفين لأن ليبيا تتجه الآن نحو الحل السياسي.

ولفت إلى أن ليبيا دخلت المرحلة التمهدية والسلطة التنفيذية ستبدأ في استلام مهامها خلال الفترة المقبلة، بعد أن تنال ثقة البرلمان لتنطلق نحو تنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي والرحلة التمهيدية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أمس الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.