“نوفا”: “السراج” عاد إلى إيطاليا.. ويُقيم في روما

أكدت وكالة “نوفا” الإيطالية، وجود رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في العاصمة الإيطالية روما، من جديد.

وذكرت الوكالة الإيطالية أن “السراج”، شوهد خلال تجوله وسط العاصمة الإيطالية روما مع عائلته، تحت حماية مشددة من الحراسة.

وأشارت إلى مرافقة سيارة تابعة لقوات الدرك الإيطالية؛ لتوفير الحماية لـ”السراج”، الذي يقيم في فندق معروف بروما، حيث يمكث، عادة، أثناء إقامته في إيطاليا.

وكان “السراج” قد عاد، عصر الثلاثاء الماضي، إلى طرابلس عبر مطار معيتيقة؛ قادمًا من روما بعد انتهاء رحلته العلاجية هناك.

وذكرت مصادر، وفق وكالة “نوفا” الإيطالية، أن “السراج”، تلقّى العلاج في أحد المستشفيات الإيطالية، عقب إجرائه عملية جراحية استغرقت ساعات.

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