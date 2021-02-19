“تبون” يُرحّب بـ”اتفاق الأشقاء الليبيين” في جنيف

رحّب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أول خطاب له بعد عودته من رحلة علاجية طويلة في ألمانيا؛ باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وعبّر “تبون” عن تفاؤله بـ”اتفاق الأشقاء الليبيين” في جنيف حول قيادة جديدة مهمّتها الأساسية؛ الذهاب إلى انتخابات بحلول 24 ديسمبر 2021.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن هذا التقدّم يتماشى مع ما كانت تسعى إليه بلاده في ليبيا، والمتمثّل في إيجاد حل “ليبي- ليبي” بعيدًا عن تدخّلات الأطراف الخارجية في شؤون البلاد.

وتابع حديثه عن الملف الليبي قائلاً: “نشعر بنوعٍ من الارتياح، بعد بروز الدبلوماسية الجزائرية، وإسماع صوتهم”.

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