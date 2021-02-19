الكبير: الحكومة الجديدة ستواجه أزمة إعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيطه

قال محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، إن الحكومة الانتقالية تواجه تحديات إعادة الأمن، وبناء الجسور السياسية، وتعزيز الثقة بين المواطنين، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيطه.

وأضاف الكبير في تصريح صحفي، أن لديه خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السياسية عبر التوزيع العادل للثروة، وتوحيد المصرف المركزي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لتحسين اقتصاد الدولة وزيادة حصة القطاع الخاص.

وأشار الكبير إلى أن البنك المركزي سيواصل تعاونه مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية، موضحا أن المصرف ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن للنظام المالي.

وألمح الكبير إلى أن البنك المركزي سيعمل مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة، وبعد توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي سنعمل مع شركة المحاسبة الدولية Deloitte، لاستكمال تدقيق حسابات فرعية بطرابلس والبيضاء.

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