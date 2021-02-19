الدبيبة يبحث تشكيل الحكومة الجديدة مع عقيلة صالح في شرق البلاد

قال المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة، اليوم الجمعة، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، سيجري زيارة اليوم إلى شرق ليبيا، كأول زارة رسمية له بعد توليه مهام منصبه.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الجديد، في تصريح صحفي، أن الدبية سيتوجه عقب مغادرته العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة، إلى مدن الشرق الليبي.

وأكد المكتب أن الدبيبة سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للتباحث حول تشكيل الحكومة المرتقبة.

يذكر أنه من المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

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