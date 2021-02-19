«مكافحة الأمراض»: 585 إصابة جديدة بـ«كورونا» و27 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء741 مصابا، في حين توفى 27 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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