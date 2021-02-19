«حراك من أجل الانتخابات»: ندعو البرلمان للالتئام ومنح الثقة للحكومة دون قيد أو شرط

أصدر ما يعرف بـ«حراك من أجل انتخابات 24 ديسمبر» بيانا حول مطالبه من الحكومة الجديدة بشأن الاستعداد للانتخابات المقبلة.

وقال الحراك، في بيانه، الذي نشره «تيار الإصلاح الوطني» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” نحن أبناء الأمة الليبية من مشارب مختلفة اجتمعنا من أجل السلام ورفع لواء الوحدة الوطنية والعودة للمسار الديمقراطي والدستوري، في الوقت الذي نبارك فيه للشعب الليبي نجاح التوافق بين الأطراف المتصارعة في الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة توحد المؤسسات الليبية وتنهي حالة الانقسام السياسي والاجتماعي.

وأكد البيان، أن الحراك يدعو مجلس النواب الليبي للالتئام والتوحيد ومنح الثقة للسلطة الجديدة لإنهاء كل الأجسام التنفيذية الأخرى في ليبيا دون قيد أو شرط، وأن لا يكونوا حجر عثر أمام الليبيين في الوحدة الوطنية والعودة للمسار الديمقراطي.

وتابع:” ندعو المفوضية العليا للانتخابات لإلغاء كافة السجلات السابقة للانتخابات وفتح منظومة جديدة تعتمد على التسجيل الآلي والبطاقة الأسمية”.

وأشار البيان، إلى أن توقيع ميثاق وطني لكل الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا مهم ليكون بموجبه يلزم الجميع بموعد 24 ديسمبر 2021 كوعد لإجراء الانتخابات العامة والقبول بنتائجها.

وشدد الحراك في بيانه، على أنه ملك لكل الليبيين وأنهم ماضين في ترتيب صفوفنا من أجل تحقيق الانتخابات في موعدها، ومن أجل عودة الشرعية للشعب الليبي صاحب السيادة فيمن ينوب عنه وسنستمر في كل الخطوات اللازمة والتي تكفل الوصول للانتخابات في موعدها المحدد.