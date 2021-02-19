“الوطني لمكافحة الأمراض”: تسجيل 585 إصابة جديدة بـ”كورونا” و741 حالة شفاء ووفاة 27 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 741 حالة، ووفاة 27 شخصا، بحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 18 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (333).

وبحسب منشور المركز الوطني أوضح أنه استلم عدد (2208) عينة موزعة على المختبرات التالية : (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (441) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (795) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (312) عينة- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (106) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (165) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (22) عينة – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (60) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (7) عينات – مختبر فرعه المركز الوطني اجدابيا عدد (44) عينة – مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات – مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (143) عينة – مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (4) عينات – مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (98) عينة – مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (6) عينات).

وأضاف المنشور أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد (1623) عينة سالبة

– عدد (585) عينة موجبة (445 جديدة + 140 مخالطة)

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 296 حالة جديدة

عدد 63 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 9 حالة جديدة

عدد 56 حالة مخالطة

3.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

4.صبراته

عدد 2 حالة جديدة

5.الزاوية المركز

عدد 4 حالة جديدة

6.غريان

عدد 12 حالة جديدة

7.زليتن

عدد 16 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 5 حالة جديدة

9.قصر بن غشير

عدد 7 حالة جديدة

10.قصر الاخيار

عدد 1 حالة جديدة

11.ترهونه

عدد 2 حالة جديدة

12.غدامس

عدد 9 حالة جديدة

13.المنشية الجميل

عدد 5 حالة جديدة

14.الجفارة

عدد 2 حالة جديدة

15.السواني بن ادم

عدد 6 حالة جديدة

16.بني وليد

عدد 8 حالة جديدة

17.سبها

عدد 25 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

19.القطرون

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

20.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

21.وادي عتبه

عدد 3 حالة جديدة

22.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

23.غات

عدد 1 حالة جديدة

24.جنزور

عدد 1 حالة جديدة

25.الرياينة

عدد 4 حالة جديدة

26.القره بوللي

عدد 10 حالة جديدة

27.تازربو

عدد 3 حالة مخالطة

28.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

29.سرت

عدد 2 حالة مخالطة

30.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

وبينت اللجنة تفاصيل الـ (741) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 608 حالة في طرابلس

2.عدد 25 حالة في صبراته

3.عدد 6 حالات في اجدابيا

4.عدد 38 حالة في مصراته

5.عدد 17 حالة في سرت

6.عدد 23 حالة في سبها

7.عدد 23 حالة في الزاوية المركز

8.عدد 1 حالة في زليتن

وذكرت اللجنة تفاصيل الــ (27) حالة الوفاة:

1.عدد 20 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في اجدابيا

3.عدد 1 حالة في سرت

4.عدد 1 حالة في الزنتان

5.عدد 2 حالة في جنزور

6.عدد 1 حالة في سواني بن ادم

7.عدد 1 حالة في ترهونه

وذكرت اللجنة أن الإحصاءات العامة بلغ بها إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” نحو 129325 ، والحالات النشطة 12932، والمتعافين 114305، والوفيات 2088.