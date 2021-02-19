الفارسي: ملتقى الحوار سيحدد مصير الانتخابات بعد انتهاء مدة الستين يوما

سلطت أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي، الضوء على تصريحات عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، حول انتهاء مهلة الـ 60 يوما وانتقال مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار.

وقالت “الفارسي” في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: إن “القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أصبحت مسئولية اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، داعية لإعداد صندوق الاقتراع، وبدء العد التنازلي وصولا للحظة الانتخابات 24 ديسمبر 2021.

وكان السائح قد أكد انتهاء مهلة الـ60 يوما وانتقال تقرير مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار، موضحا أن مجلس النواب لن يعتمد هذا الاتفاق وبالتالي يعود القرار إلى ملتقى الحوار السياسي.

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