مكافحة الأمراض: النقص الشديد في مشغلات كورونا سبب انخفاض أعداد الإصابات

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن تدني أعداد العينات التي يجري تحليلها وكذلك ما يتبعها من انخفاض في أعداد الحالات الموجبة المصابة بفيروس كورونا يرجع للنقص الشديد في المشغلات المعملية لفيروس كورونا.

وأفاد المركز، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخميس، بأن تحاليل معظم العينات اقتصرت على الحالات العاجلة للعلاج بالداخل أو الخارج.

وتراجع متوسط أعداد الإصابات، وفق الأرقام المعلنة من المركز، في الأسبوع الثاني من شهر فبراير إلى 525 حالة موجبة، مقتبل 835 إصابة يومية في الأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وفي وقت سابق الخميس، أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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