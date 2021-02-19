المنفي واللافي يبحثان مع السفير التونسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ليبيا- تدارس رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي مع السفير التونسي في ليبيا أسعد العجيلي سبل تعزيز العلاقات بين ليبيا وتونس.

وبحسب متابعات صحيفة المرصد قدم السفير التهنئة لرئيس وعضو المجلس الرئاسي على انتخابهما، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مهامها، لتوحيد مؤسسات الدولة والوصول بالبلاد لاستحقاق الانتخابات.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين ليبيا وتونس، والتأكيد على قوة العلاقة بين البلدين، فيما ثمن المنفي واللافي الدور التونسي الإيجابي في دعم المسار السياسي.

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