الرئيس الجزائري: نرحب بالسلطة التنفيذية الليبية الجديدة ومجهوداتنا لم تذهب سدى

رحب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أول خطاب له بعد عودته من رحلة علاجية طويلة في ألمانيا؛ باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وعبر “تبون” عن تفاؤله وارتياحه بـ”اتفاق الأشقاء الليبيين” في جنيف حول قيادة جديدة مهمتها الأساسية الذهاب إلى انتخابات بحلول 24 ديسمبر 2021، لافتا أن الجزائر لم تميل لطرف وتركت الأخر، قائلا “منذ عودة الجزائر وبروزها في القضية الليبية أكدنا أن الحل ليبي – ليبي”.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن هذا التقدم يتماشى مع ما كانت تسعى إليه بلاده في ليبيا، والمتمثل في إيجاد حل “ليبي- ليبي” قائلا “مجهودات الجزائر لم تذهب سدى”.