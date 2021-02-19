أمن بنغازي تكشف تفاصيل جريمة قتل بسبب خلاف بين أفراد عصابة على مسروقات

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أعلنت مديرية أمن بنغازي أن وحدة تحريات مكتب مدير الأمن رفقة تحريات مركز شرطة الحدائق تمكنت من ضبط شخصين متورطين في قضية قتل رفيقهم وعدد من قضايا السرقة.

وأضاف مكتب الإعلام في المديرية أن يوم الجمعة 12 فبراير الجاري حضر لمركز شرطة الحدائق المواطن عبدالفتاح علي وأبلغ عن وجود جثة بإحدى غرف مبنى قيد الإنشاء داخل مزرعته الكائنة بمنطقة الهواري.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني أنه بانتقال أعضاء المركز وجدت جثة عليها آثار شظايا وحروق ومن خلال محفظته تم التعرف على هوية الجثة (ع.ع.م) ليبي مواليد 1993.

ولفت المكتب إلى أنه بالاستدلال مع الجيران المحيطين بالمزرعة تبين أن أحد الجيران ويدعى الصالحين النيهوم تعرض فجر ذلك اليوم لهجوم مسلح من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين أثناء قيامهم بسرقة محتويات سيارته حيث تبادل معهم إطلاق النار فقاموا بحرق سيارته ولاذوا بالفرار ، وقد استولوا من سيارته على مبلغ 1500 دينار وجهاز لاب توب.

وذكر مكتب الإعلام أنه بتكليف وحدة تحريات مكتب مدير الأمن رفقة تحريات مركز شرطة الحدائق وبالاستدلال والتحري تبين أن المجني عليه شوهد آخر مرة برفقة شخصين هم (ع.ص.ع) و( ص.ع.م) فتم ضبطهم والتحقيق معهم.

وأكد المكتب أن المتهمين أقروا بإن ثلاثتهم كانوا يمتهنون السرقة ، ويوم الواقعة التقى الثلاثة وكانوا تحت تأثير مخدر (الاكسترا) وقاموا تلك الليلة بالسرقة من داخل سيارة نوع سنتافيا (مبلغ 10.000) دينار ثم انتقلوا لمزرعة المواطن الصالحين النيهوم وسرقوا منها نضيدة سيارة نوع قولف ومعدات وقطع غيار شاحنات.

وأوضح مكتب الإعلام أن المتهمين اعترفوا أنهم عندما باشروا في سرقة محتويات سيارة صاحب المزرعة الذي استشعر بوجودهم فخرج وتبادل إطلاق النار معهم بواسطة (مسدس تير) بحوزته فأشعلوا النار بسيارته وهموا بمغادرة المكان لكن سيارتهم هي الأخرى اشتعلت بها النيران وتعود ملكيتها للمجني عليه.

وأضاف مكتب الإعلام أن الجناة لاذوا بالفرار تاركين السيارة واتجهوا نحو سيارة المدعو (ص.ع.م) الشريك الثالث في الجريمة وهناك حصل خلاف بين المجني عليه والشريك الثاني (ع.ص.ع) في تقسيم المبلغ المسروق حيث طالب المجني عليه بحصة أكبر كتعويض عن سيارته التي احترقت وكان يحمل في يده رمانة فنزع منها التأمينة وهدد برميها.

وأضاف مكتب الإعلام أن الشريك الثاني أطلق عليه رصاصة أسقطته أرضاً وسقطت بجانبه الرمانة وانفجرت فيه وأردته قتيلاً وقد قام الشريكين بنقله وألقيا به في غرفة داخل مزرعة المواطن عبدالفتاح علي.

وأفاد مكتب الإعلام المني في مديرية أمن بنغازي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأحيلت القضية للنيابة العامة.