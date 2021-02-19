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داعيًا لإنتخابات برلمانية فقط .. النمروش : المرتزقة الواجب إخراجهم هم الذين جلبتهم جهات غير شرعية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي صلاح الدين النمروش مع المبعوث الأممي يان كوبيتش تطورات العملية السياسية.

بيان صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع الذي تم عقده بمقرها ناقش سبل دعم المسارين العسكري والسياسي، وأعمال لجنة “5+ 5” العسكرية، ودور دفاع الوفاق والبعثة الأممية في ترسيم السلام ودعم المصالحة الوطنية.

جانب من لقاء النمروش مع كوبيش في طرابلس

وأكد النمروش أن دور البعثة مهم بمساعدة من وصفها بالمؤسسة العسكرية، وبناء ما قال أنه “جيش يخضع للسلطة المدنية”، مع ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في موعدها المحدد، وإخراج المرتزقة الذين تم استجلابهم من دون دعوة من أي “جهة شرعية” مستبعداً المسلحين الأتراك ومرتزقتهم السوريين الذين يعتبر النمروش أنهم تم استدعائهم من “جهة شرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب).

وأضاف النمروش أن أي اتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب بهدف منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة في أي منطقة خاضعة لدفاع الوفاق يعني ضمان سلامة الجميع؛ لأن النمروش من دعاة السلام وداعم لحكومة الوحدة الوطنية ووحدة كافة التراب الليبي.

بدوره جدد كوبيش دعمه لعملية السلام ووقف إطلاق النار، في وقت ترتبط فيه مسألة إخراج المرتزقة بالتقدم في الحوار السياسي، لافتًا إلى أن البعثة لن تسمح بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، وستطالب بقوة بإخراج المرتزقة، بحسب البيان.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يامتخلف عقليا باعتراف معتيق رئيس المجلس الرئاسى حاليا هذا الشهر بان حكومة الوفاق غير شرعية لانها لم تنل ثقة مجلس النواب بينما قائد الجيش الوطنى المشير خليفة حفتر نال ثقة مجلس النواب بنصاب قانونى ولهذا كل البيانات الصادرة من الامم المتحدة تتحدث عن الجيش الوطتى بينما مليشيات مايسمى الوفاق غير شرعية واى اتفاق مع اى دولة يستلزم موافقة اغضاء المجلس الرئاسى بالكامل ثم تصديق البرلمان عليه كما فعل اردوغان فى تركيا واصبح من طرف واحد ولهذا فهو باطل وحتى سبدك اردوغان قال ان اتفاقه مع السراج مرتبط ببقاؤه فى السلطة وبناء عليه بعد خروج رحيل السراج رحل معه ماتفق عليه منفردا من جلب مرتزقة واحتلال تركى ولايمكن لاى مسئول الا اذا كان مسطول يقبل بتواجد قوات اجنبية على ارضه

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  • لا يجوز حتى للمجلس الرئاسى الجديد تغيير قائد الجيش الوطنى الا بموافقة مجلس النواب بنصاب قانونى بينما يجوز لرئيس الخكومة بعد ان ينال ثقة مجلس النواب تغيير اى وزير خاصة ان الوزير القادم سيكون فى حكومة وحدة وطنية وليس مثل هذا النمرود وزير دفاع عن الاتراك ومتحدثا باسم المليشيات والمرتزقة ولاوزن له

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  • وزير الدفاع القادم يجب ان يكون شخصية وطنية من بين اعضاء لجنة العشرة وهو منصب سياسى وليس عسكرى كما نرى فى الدول الكبرى ففى فرنسا نجد وزيرة للدفاع بينما المسئول العسكرى هو قائد الجيش او رئيس الاركان

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