«الأرصاد»: شبورة على ساحل الخليج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، عدا ساحل الخليج حيث تكون الرؤية متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز متر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج

– درجة الحرارة 16 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تترواح بين 16 و17 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة في الصباح الباكر على ساحل الخليج، لاحتمال ظهور شبورة مائية.

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