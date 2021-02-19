فرانس 24: كل ما يطلبه الليبيون اليوم هو الوصول الى انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول ديسمبر

ليبيا – سلط تقرير تحليلي أعدته قناة فرانس 24 الإخبارية الفرنسية الضوء على مسألة الذكرى الـ10 لما وصفته بـ” بإسقاط النظام السابق”، وما تلى ذلك من سنوات.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار على واقع الحال بعد زوال ما وصفته بـ”نظام القذافي” (النظام السابق) لم يكن بأفضل من سابقه، فالسنوات الـ10 التالية شهدت قصصًا عديدة للقتال بين الفصائل والحكومات المتنافسة، والحروب بالوكالة، ومآسي المهاجرين.

وأضاف التقرير أن كل ما هو مطلوب من الليبيين الآن هو الوصول الى الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن بعض الليبيين يحنون إلى ليبيا إبان عهد العقيد الراحل القذافي، إذ كان حال دولتهم أفضل بكثير مما هو عليه الوضع الآن في البلاد.

وأوضح التقرير أن البعض الآخر يلقي بلائمة الفوضى الحالية على القوى الغربية التي أزالت النظام السابق من دون أن يكون لها أي خطط بديلة للتعامل مع الأوضاع الراهنة بعد إزالة هذا النظام، وهو ما قاد بالمحصلة لبلد مدمر ومهدم في كافة النواحي.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية