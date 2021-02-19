“الأرصاد”: توقّعات بتحسّن الطقس في مختلف مناطق ليبيا

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة.

وأشار تقرير المركز إلى انقشاع السحب الممطرة هذا اليوم على “الجبل الأخضر – طبرق” وأقصى الساحل الشرقي بينما يكون الطقس مستقرًا على مناطق غرب ليبيا.

وفي تفاصيل الأحوال الجوية على مختلف مناطق ليبيا، قال: “رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة”، الطقس “السماء صافية إلى قليلة السحب”، الرياح “متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة”، درجات الحرارة القصوى “تتراوح ما بين (20- 23) مْ”.

وأضاف المركز: “الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده”، الطقس “انقشاع للسحب الممطرة على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي”، الرياح “شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة”، درجات الحرارة القصوى “تتراوح مابين (15-21) مْ”.

وأردف “الوطني للأرصاد”: “الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة”، الطقس “السماء صافية”، الرياح “جنوبية شرقية معتدلة السرعة”، درجات الحرارة القصوى “تتراوح ما بين (21- 25) مْ”.

وبخصوص “الكفرة- السرير- تازربو”، قال المركز: الطقس “السماء صافية إلي قليلة السحب”، الرياح “شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة”، درجات الحرارة القصوى “تتراوح ما بين (20- 22 ) مْ”.

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