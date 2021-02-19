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«غرفة سرت والجفرة»: أبطال مصراتة  هزموا  6 دول كانت تؤازر «حفتر»

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت ما تسمى بـ”القوات المرابطة بغرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة لحكومة الوفاق:” إنها تحيي الشعب الليبي في ذكرى ثورة 17 فبراير بعد مرور 10 سنوات عليها، مترحمة على ما أسمتهم بالشهداء متمنية الشفاء العاجل للجرحى” على حد تعبيرها.

وزعمت “غرفة عمليات سرت والجفرة ” التي تضم عددا من المليشيات المسلحة، في بيان متلفز نقلته قناة “التناصح”، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، وتابعته ورصدته “الساعة24″:” نحن هنا في الرباط الأمامي لغرفة عمليات سرت الجفرة أمام مقر غرفة العمليات التي دمرها العدو، وخلفنا الآن مصرف الجمهورية الذي أصبح مصرف شهداء أبوقرين”.

ووادعى البيان:” أن الحشد المتواجد أمام الغرفة من أبطال ثورة 17 من فبراير، مرابطين الآن في أرض الرباط الأمامي بسرت والجفرة في وجه العدو”.

وتابع الخطاب:” نحيي في المرابطين روح الضحية والشهامة وثورة 17 من فبراير، التي ستبقى شامخة شموخ السماء، ونحن الآن في هذا البيان نتكلم عن الحرس الوطني الذي هو صمام الأمان لثورة 17 من فبراير”، على حد تعبيره.

وأضاف:” أيها الشعب أنتم تعرفون عندما أراد الغزاة العاصمة طرابلس من تصدى لهم؟ غير كتائب 17 من فبراير، حيث لبوا النداء وتحركوا من مدينة “الصمود مصراتة” مصراتة النداء والجهاد، وتركوا ليل نهار وصدوا العدوان على مدينة طرابلس ووقفوا شامخين ضد 6 دول كانت تؤازر “مجرم الحرب حفتر”- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر” على حد زعمه.

وادعى الخطاب:” قلنا أن هذه الدول ستجر أذيال الهزيمة أمام أبطالنا البواسل، الذين قدموا فلذات أكبادهم قربانا لهذا التراب الغالي، حتى لا يدنس تراب الوطن الغالي وها هم جرو أذيال الهزيمة الساحقة من جنوب طرابلس”.

وطالب الخطاب، بضرورة تفعيل جهاز الحرس الوطني، زاعما أنه صمام الأمان لثورة 17 فبراير، وفقا للقانون الصادر من المؤتمر الوطني العام، مطالبين مجلس النواب الذي سيلتأم الأسبوع القادم في مدينة صبراته أن يفعل هذا القانون، مع وضع “شخصية فبرايرية” على رأس الجهاز لتتولى مهامه”، بحسب تعبير الخطاب.

واستطرد:” نحن جاهزون وعلى أهبة الاستعداد لحماية الوطن من أي اعتداء داخلي وخارجي، كما وقفنا لصد العدوان على مدينة طرابلس، وأخيرا أحيي هؤلاء الأبطال المتواجدين من جميع أنحاء ليبيا” بحسب ادعائه.

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«غرفة سرت والجفرة» 6 دول أبطال مصراتة تؤازر «حفتر» هزيمة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • رحموا عالمرتزقة والخوارج يا صبايا يا عرايس… الله لا يربحكم ولا ينصركم ولا يقيملكم دولة ولا يرفعلكم راية يا كمشة صعاليك وفروخ كلب وأنجاس وعملاء وبغولة وخونة وعديمين الوطنية والشرف والرجولة 🤬🤬🤬

    نصيحة للإمعات والدلاديل والطراطير اللي حاربوا مع المزاريط ووقفوا معاهم… اتديروا ما اتديروا راهو المزاريط مش حاسبينكم ولا معبرينكم ولا محترمينكم ولا معدلين عليكم… وفي أول فرصة حيبيعوكم ويرخوا بيكم وينفضوكم يا هرواكة… كل همهم مدينتهم المارقة وفيتهم الناتلة… أحفاد الترك والشراكسة واليهود

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  • ها ها ها هو هو هو قرقارش فى انتظاركم فبشهادة واحد منكن وهو السويحلى انه عندما كان الجيش الوطنى يحاصركم فى طرابلس وكاد يحررها توسلتم للاتراك يامتناك فحصل اردوغان على ضوء اخضر من ترامب وبوتن معا لاول مرة لارتكاب جريمة حرب طبقا للقانون الدولى بنقل اسلحة ونرتزقة وبدعم من الناتو صحيح اللى اختشوا ماتوا .
    ولان الجيش الوطنى حريص على حياة المدنيين الذين اتخذهم المرتزقة دروعا بشرية ونصبوا مدافعهم وسط مساكن الاهالى واذا قصف معسكراتهم ضربوا المدنيين ونسبوها للجيش مما جعله يسحب قواته ومعداته كاملة ليجر المليشيات الى الصحراء ويحمى النفط وهو ااهدف الرئيسى للمحتل التركى وراينا فى يوم 6/6 عندما تم ابادة اخوانكم الارهابيين الذين حاولوا الوصول لسرت وتم قتل واصابة الف خروف واغراق سفينتين للاتراك يامتناك واعلان يوم 6/8 سرت الجفرة خط احمر ولم نرى كلب واحد منكم يتخطى الخط الوصول للنفط فاى هزيمة لجيش وطنى يسيطر بالكامل على اقليمى برقة وفزان وسرت والهلال النفطى وجنوب اقليم طرابلس بينما انتم فى مساحة اقل من ربع ليبيا يحتلها الاتراك والمرتزقة ومن انتم ياكلاب حتى تسنطيعوا حتى مع الجيش التركى بكامله لتقفوا امام خير اجناد الارض الذين سحقوكم فى درنة وبنغازى والهلال النفطى والجنوب والان خرجتم من الجحور فى محاولة لافساد لم شمل الليبيين ولكنكم شوية صراصير تقف فى الطريق سيدهدسها الشعب تحت اقدامه ويسير نحو التنمية والاعمار لهذا ترى ياحمار دعم مصرى للسلام فى ليبيا حيث تملك القرار العسكرى فى ثلاث ارباع ليبيا وتقدر على تحرير الربع الاخر ان طلبت منه الحكومة الوطنية ذلك فلديها الخبرة كما قال رئيس الحكومة الجديد لتطبيقها فى ليبيا لتحقيق الامن ولو لزم الامر فطائرات الرافال جاهزة لسحقكم والميسترال

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    • صعاليك ولصوص يزايدون من اجل الحصول علي المال….اللعبة قديمة وانكشفت…الافضل لكم ان ترجعوا لاعمالكم وتتركوا هذا الكلام الفارغ والا …والا العصا في الطريق لتكسر رؤسكم و ظهوركم كما كسرتم الوطن ياعملاء القردوغان و ياعبدة الدينار….لعنة الله عليكم اينما كنتم…

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