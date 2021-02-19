الأرصاد الجوية: استقرار الطقس مع انقشاع السحب على أغلب المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن السحب الممطرة تنقشع اليوم على الجبل الخضر – طبرق وأقصى الساحل الشرقي، موضحة ان الطقس يكون مستقرا على مناطق غرب البلاد.

وأوضحت إدارة التنبؤات بالمركز في نشرتها الجوية اليوم الجمعة، أن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي، مبينة أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 23) مْ.

وأضاف المركز أن في مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب، فتنقشع السحب الممطرة على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-21) مْ.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21- 25) مْ.

وأشار المركز إلى أن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة على مناطق الكفرة وتازربو والسرير، موضحا أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 22) مْ.

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