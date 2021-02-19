«الدبيبة» يصل طبرق للقاء عدد من النواب والقيادات بالمنطقة الشرقية

وصل رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد دبيبة، اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق، قادما من مصر، بعد زيارة اجتمع فيها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمخابرات العامة.

ومن المقرر، أن يعقد “الدبيبة” لقاءً مع أعضاء مجلس النواب وعقد لقاءات ومشاورات في مدن المنطقة الشرقية.

وهبطت طائرة “دبيبة” في قاعدة طبرق الجوية، حيث استقبله رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي، وضباط تابعين للقيادة العامة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أمس الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.